Policja ostrzega, a ludzie wciąż dają się oszukiwać

Fot. Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu.

Zamieściła ogłoszenie - zamiast zarobić - straciła pieniądze. To mieszkanka Kołobrzegu.

Kobieta wstawiła przedmiot na jeden z portali ogłoszeniowych. Po krótkim czasie skontaktowała się z nią osoba, która była zainteresowana kupnem. Przesłała sprzedającej e-mail z linkiem. Kobieta weszła w link i na wygenerowanej stronie zalogowała się do swojego banku. Po chwili zorientowała się, że dostęp do jej konta został zablokowany, a z jej konta zniknęło prawie 4 000 złotych.



Policja apeluje o ostrożność. Radzi by czytać SMS-y od banków, zwracać uwagę na to, co autoryzujemy. Apeluje by rozliczać się bezpośrednio przez dany portal. Uważać na próby nawiązania kontaktu poza portalem, np. przez WhatsApp czy Messenger.