Petycja mieszkańców o poprawę bezpieczeństwa na ul. Polickiej [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Mieszkańcy domagają się poprawy bezpieczeństwa na ulicy Polickiej w Szczecinie.

Petycja w tej sprawie została wysłana do Urzędu Miasta, podpisało ją już 120 osób - mówi Krzysztof Galus, zarządca nieruchomości E-dom.



- Chcielibyśmy, aby powstały nowe przejścia dla pieszych, ponieważ ich brakuje. Chcielibyśmy, aby zostało wprowadzone ograniczenie prędkości, ze względu przede wszystkim na ten tranzyt, który przebiega tą drogą - mówi Galus.



Potwierdzają to okoliczni mieszkańcy.



- Problem z tym, że nie ma pasów. Mam nadzieję, że zrobią to niedługo, bo jest niebezpiecznie. Z psem chodzimy, dużo dzieciaków, samochody też za szybko jeżdżą. - Może jakieś spowalniacze? To by było najlepszym rozwiązaniem, które by ograniczyło tę prędkość - mówią mieszkańcy.



Wysłaliśmy zapytania ws. poprawy bezpieczeństwa na ulicy Polickiej do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. Czekamy na odpowiedź w tej sprawie.