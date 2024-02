Dyrygentka: Chór Politechniki Morskiej jest jak rodzina

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

To ewenement i reklama dla uczelni - tak o Chórze Politechniki Morskiej mówi jego dyrygentka.

Sylwia Fabiańczyk-Makuch w "Rozmowie pod krawatem" odsłoniła kulisy działania zespołu. Jak powiedziała - kiedy grupa powstawała, mało kto spodziewał się, że odniesie sukces. Teraz jednak chór jest jak duża rodzina.



- Ja również nie miałam pojęcia, że to nabierze takiego rozmachu i takiej intensywności. Osoby, które faktycznie wypływają w morze, bardzo często rezygnują z tych rejsów, wręcz szukając pracy na lądzie. Żeby być jednak z nami tu blisko i móc uczestniczyć w takim stałym naszym życiu. Bo jest to życie praktycznie rodzinne. Zawiązały się przyjaźnie, małżeństwa, mamy dzieci chóralne. Jest to prawdziwa, chóralna rodzina - mówi Fabiańczyk-Makuch.



Chór Politechniki Morskiej istnieje od 2003 roku. Zwiedził kilkadziesiąt krajów, ma na koncie również wiele nagród zdobytych podczas europejskich festiwali chóralnych.