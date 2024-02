Na wjeździe do Kołobrzegu powstanie rondo

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Na jednej z dróg wjazdowych do Kołobrzegu powstanie rondo. W czwartek podpisana została umowa na realizację inwestycji.

Chodzi o ulicę 6. Dywizji Piechoty, czyli główną drogę prowadzącą do miasta od strony węzła Kołobrzeg Zachód. Na wysokości miejscowego cmentarza powstanie rondo.



Starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski mówi, że ma ono nie tylko poprawić bezpieczeństwo w tym miejscu, ale także usprawnić ruch.



- Miejsce w statystykach policyjnych często odnotowywane. Tam bardzo często dochodziło do kolizji. Ta sytuacja ulegnie całkowitej poprawie. Zmienimy też jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, bo w tym miejscu jest taki wyłączony pas w kierunku ronda przy Osiedlu Europejskim. Ten pas ponownie włączymy do ruchu, czyli nie będzie tego zwężenia - mówi Tamborski.



Prace mają rozpocząć się w ciągu kilku dni i potrwają do końca października. Prowadzone będą również w czasie sezonu letniego, ale droga pozostanie przejezdna.



Całość będzie kosztowała 2,1 mln zł, a milion złotych starostwo pozyskało z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.