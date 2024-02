Projekt zmian w przepisach dla kierowców w całej UE [WIDEO]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Zmiany w przepisach dotkną wszystkich kierowców w Unii Europejskiej. Parlament Europejski zagłosował za przepisami, które umożliwią zawieszenie lub odebranie prawa jazdy we wszystkich krajach Unii za poważne wykroczenia drogowe.

Zmiany zaczną się od wspólnych zasad m.in. dotyczących limitu punktów karnych i alkoholu we krwi. Dodatkowo kierowcy stracą prawo jazdy za przekroczenie prędkości o 30 km/h w terenie zabudowanym oraz o 50 km/h poza nim.



Jak na propozycje zmian w przepisach zareagowali szczecińscy kierowcy? Skoro narozrabiał, to niech straci na całą Europę. Nie ma to znaczenia,gdzie narozrabiał. Jeżdżę bez alkoholu i niech to będzie rozwiązanie w całej Unii Europejskiej. Po to są przepisy, żeby je przestrzegać, żeby je respektować. Niech inni też przestrzegają tych przepisów. To są dylematy? Trudno rozstrzygać. Będzie kłopot. Na pewno nie jeden kierowca zawodowy będzie miał kłopoty, więc może w tej sytuacji warto, żeby ktoś rozstrzygał. Chociaż, oby uczciwie - to oceny kierowcy w Szczecinie.



- Do tej pory kierowcy, którzy stracili w Polsce uprawnienia, wyjeżdżali za granicę i tam pracowali, teraz to się zmieni - mówi Arkadiusz Kuzio z Akademii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. - Dotknie to każdego kierowcę, który nie chce stosować się do przepisów. W ostatnim czasie, rok ubiegły, ciężkie wypadki drogowe na autostradach, znaczne przekroczenia prędkości i uderzenia przy prędkości nawet 200 km/h. Oni próbują zaistnieć, ale niestety nie zdają sobie sprawy, jakie zagrożenie stwarzają dla innych uczestników ruchu drogowego.



Rada Europy nie przyjęła jeszcze swojego stanowiska w tej sprawie. Nowy Parlament zostanie wybrany w czerwcu 2024 roku - będzię kontynował prace nad tą propozycją.