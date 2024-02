Szukają świadków sprzedaży alkoholu nietrzeźwym... Afera na Pomorzanach

Fot. pixabay.com / rebcenter-moscow (CC0 domena publiczna)

Szczecińscy urzędnicy szukają świadków sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym w sklepie na szczecińskich Pomorzanach.

Chodzi o całodobowy punkt przy ul. Powstańców Wielkopolskich. Na jego działalność wielokrotnie uskarżali się słuchacze naszej audycji interwencyjnej "Czas reakcji".



- Nie raz widziałem jak tam stoi towarzystwo ledwo trzymające się na nogach... Widać, że sprzedają tam alkohol. - To policzek dla lokalnej społeczności... Już pokolenie wyrosło tych dzieciaków wychowujących się w takim właśnie miejscu - żalą się mieszkańcy.



Jak informuje Paweł Pankau z Komendy Miejskiej Policji funkcjonariusze złożyli dwa wnioski o cofnięcie koncesji z powodu sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym. To jednak za mało.



Jak informuje Dariusz Sadowski z biura prasowego magistratu, kontrole odbyły się także z udziałem członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a te nie wykazały nieprawidłowości.



- Potrzebni byliby świadkowie bezpośredni takiej sprzedaży. Jeżeli już ktoś kieruje do urzędu wniosek o cofnięcie koncesji, to musi być przygotowany na to, że będzie świadkiem bezpośrednim, najlepiej nie jedynym - podkreśla Sadowski.



W Szczecinie wydanych jest łącznie ponad 1600 koncesji na sprzedaż alkoholu. Dariusz Sadowski dodał, ze w ostanich latach z powodu naruszeń przepisów cofnieto tylko kilka koncesji.