Droga Gryfino-Mescherin znowu... zalana

Na razie nie ma decyzji o jej zamknięciu, kierowcy jednak w kilku miejscach muszą jechać poboczem. Do takich sytuacji dochodzi przy wysokim stanie wód.

To specyficzna droga, była ona przebudowana ponad 20 lat temu - tłumaczył, w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji", dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg w Koszalinie Michał Żuber: - Ta droga posadowiona jest na torfach. Ten torf posadowiony jest co najmniej na głębokości 12 metrów.Droga leży na terenie Parku Krajobrazowego Dolnej Odry, przebudowa to milionowe koszty - dodał Michał Żuber: - Po pierwsze należy przejść sprawy projektowe, związane też ze środowiskiem oraz sam wykup gruntów, które musielibyśmy od tego parku wykupić. Patrząc przez pryzmat kosztów i tego ile dni ta droga jest faktycznie nieprzejezdna wydaje się, że jest to niemożliwe.Ostatni raz droga była zamknięta na początku stycznia, kierowcy przez ponad tydzień musieli jeździć objazdami.