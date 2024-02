Premiera filmu dokumentalnego o szczecińskim pomniku

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Nie każdy wie, że jeden z najsłynniejszych pomników Szczecina "Bogusława X i Anny Jagiellonki" stojący przy wejściu do Zamku Książąt Pomorskich o mały włos, by nie powstał.

Ogłoszony w 1969 roku konkurs na realizację pomnika wygrały ex aequo dwie młode rzeźbiarki - Anna Paszkiewicz i Leonia Chmielnik.



- Najpierw się bardzo cieszyłyśmy, a później długo czekałyśmy. W końcu okazało się, że jakoś nikt z kompetentnych ludzi nie zamierza zlecać nam realizacji. Dowiedziałyśmy się, że jeżeli był konkurs, którego nagrodą jest realizacja, a nie jest realizowany, wówczas równowartość realizacji powinna być wypłacona w pieniążkach - wspomina Chmielnik.



Ten argument przemówił do decydentów, ale tu schody się dopiero zaczęły - mówi dalej Chmielnik: - Najpierw szanowne jury, w skład którego wchodzili także rzeczoznawcy ze Szczecina zaleciło wykonanie modelu tego pomnika w glinie, w skali 1:1...



Oczywiście projekt zrobiły, ale to komisji nie wystarczyło, bo potem były inne pomysły mające na celu zniechęcenie do dalszej pracy rzeźbiarek. Jednak one się nie poddały i dziś wchodzących na Zamek Książąt Pomorskich witają wielkie postacie książąt Bogusława X i Anny Jagiellonki.



Tę niezwykłą historię opowiada film dokumentalny w reżyserii Heleny Kwiatkowskiej, zatytułowany "Babska sprawa". Projekcja miała miejsce dzisiaj w Książnicy Pomorskiej.