Już niedługo, na świnoujską plażę dojdziemy przez tunel

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Na plażę przez tunel? Ale spokojnie, nie przez tunel pod Świną, a pod torami, oddzielającymi dzielnicę Przytór od wybrzeża Bałtyku. Miasto właśnie wyłoniło wykonawcę tej inwestycji.

Budowa przejścia pod torami, to inwestycja planowana przez miasto od lat. Był to zwycięski projekt pierwszej edycji BO w Świnoujściu, którego wnioskodawcą jest Sławomir Nowicki, radny i mieszkaniec rzeczonej dzielnicy.



- Pierwsza edycja Budżetu Obywatelskiego, która uzyskała akceptację mieszkańców większości osiedla, było to przejście nad torami, teraz mamy pod torami. Będzie ono bezpieczne rowerowo-piesze, tak by skutecznie skomunikować ten kawałek osiedla - podkreśla Nowicki.



O szczegółach inwestycji informuje Jarosław Jaz, rzecznik prezydenta Świnoujścia: - Można powiedzieć, że Świnoujście będzie miało kolejne tunele i to dwa, ponieważ budują się w tym miejscu dwa przejścia podziemne w kierunku plaży właśnie. Mieszkańcy zyskają wygodne i dobrze oświetlone przejście pieszo-rowerowe.



Koszt całego przedsięwzięcia, to 7 mln 400 tys. zł. Aż 98 proc. tej kwoty będzie pokryte z funduszy rządowych.