Samowystarczalne farmy agrofotowoltaiczne. Nowy projekt ZUT-u [ZDJĘCIA]

Fot. Aurelia Kołodziej/ZUT Fot. Aurelia Kołodziej/ZUT

Pierwsza tego typu konstrukcja w Polsce. W naszym województwie powstanie farma agrofotowoltaiczna, która oprócz produkcji energii elektrycznej posłuży do uprawy roślin bez potrzeby dodatkowego nawadniania plantacji.

AgrofarmaPV będzie efektem współpracy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego z firmą Energia Pomorze - mówi rzecznik prasowa ZUT Emilia Kujawa.



- Docelowo AgrofarmaPV składać się będzie z ponad 1000 segmentów przypominających kształtem "małe domki", pod którymi będą rosły rośliny. Urządzenia te nie tylko pobiorą energię ze słońca, którą będzie można wykorzystać np. do napędu elektrycznych ciągników pracujących na farmie lub "oddać" do sieci, ale także pozwolą na zbiór i magazynowanie deszczówki, która zostanie wykorzystana do podlewania uprawianych roślin (warzyw – np. kapusty). Tak przygotowana instalacja AgroPV pozwoli na utrzymanie gleby w dobrym stanie i przyczyni się do zapobiegania zjawisku suszy, która w ostatnich latach jest bardzo odczuwalna w rolnictwie - informuje Kujawa.



Przez najbliższe 9 miesięcy opracowywane będzie stadium wykonalności. Kolejnym etapem będzie budowa i 2-letnie badania na dwuhektarowej części farmy. Ostatecznie ma ona mieć powierzchnię 10 hektarów.