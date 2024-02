Znamy zwycięzców Pereł Biznesu za rok 2023 [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Nagrody - jak co roku - zostały przyznane w dwóch kategoriach.

W dziedzinie "Wydarzenie gospodarcze" zwyciężyło oddanie do użytku tunelu łączącego wyspy Uznam i Wolin w Świnoujściu. Nagrodę odebrał prezydent miasta - Janusz Żmurkiewicz.



- Zrealizowałem cel mojego życia... Ilekroć rozmawiałem o problemach i o tym, co chciałbym zrobić - a trwa to już ponad 25 lat - zawsze na pierwszym miejscu chciałem ułatwić życie mieszkańcom Świnoujścia. Problemem były właśnie przeprawy i brak stałego połączenia - podkreślał Żmurkiewicz.



W kategorii "Osobowość roku" nagrodę główną otrzymała Agnieszka Chmielewska, prezeska zarządu i właścicielka pierwszego polskiego internetowego serwisu tłumaczeń dogadamycie.pl. Pani Agnieszka jest zwolenniczką łączenia biznesu z pomocą charytatywną.



- Od kilku lat organizujemy raz w roku akcję charytatywną pt. "Biegiem na pomoc" i rzeczywiście biegniemy. Biegniemy wówczas dla hospicjum, przy czym celem tej akcji nie jest bieg sam w sobie, tylko zebranie środków - tłumaczyła pani Agnieszka.



Organizatorem konkursu i gali jest redakcja "Świata Biznesu". Redaktor Naczelny Włodzimierz Abkowicz zdradził, że w tym roku wybór zwycięzców nie należał do najłatwiejszych.



- Wydaje mi się, że w kategorii "Wydarzenie" nie było trudno, ale w kategorii "Osobowość" już tak... Było przecież wiele ciekawych osobowości - dodał Abkowicz.



Gala "Perły Biznesu" odbyła się w Szczecinie już 20. raz.