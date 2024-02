Ogólnopolski protest rolników. Utrudnienia w wielu miejscach regionu

W piątek rozpocznie się generalny protest rolników w Polsce. W naszym województwie zostało zgłoszonych 30 miejsc, gdzie będą oni blokować ruch.





Ciągniki tym razem nie będą poruszać się w kolumnach, lecz zablokują drogi - m.in. krajową „10” w miejscowości Krąpiel. Przewodniczący rolniczej Solidarności na Pomorzu Zachodnim Edward Kosmal przyznaje, że piątkowy protest będzie dotkliwy dla kierowców.



- W powiecie stargardzkim będziemy blokować dziesiątkę, od godziny 10 do 16. Rozmawiamy z mieszkańcami, z podróżującymi, proponujemy objazdy, ponieważ sytuacja jest dramatyczna. Zdecydowaliśmy, że blokada będzie jednodniowa, ale nie wykluczamy, że w poniedziałek, wtorek, czy środę, znowu się pojawimy na drogach - mówi Kosmal. Protesty rozpoczną się o godzinie 10 i mają trwać do godz. 16. Mapę protestów rolniczych można znaleźć na stronie solidarnoscri.pl . Od godziny dziesiątej rolnicy zablokują wybrane odcinku dróg krajowych oraz kluczowych węzłów. Rozpoczęte w piątek protesty mają trwać rotacyjnie przez najbliższy miesiąc.Ciągniki tym razem nie będą poruszać się w kolumnach, lecz zablokują drogi - m.in. krajową „10” w miejscowości Krąpiel. Przewodniczący rolniczej Solidarności na Pomorzu Zachodnim Edward Kosmal przyznaje, że piątkowy protest będzie dotkliwy dla kierowców.- W powiecie stargardzkim będziemy blokować dziesiątkę, od godziny 10 do 16. Rozmawiamy z mieszkańcami, z podróżującymi, proponujemy objazdy, ponieważ sytuacja jest dramatyczna. Zdecydowaliśmy, że blokada będzie jednodniowa, ale nie wykluczamy, że w poniedziałek, wtorek, czy środę, znowu się pojawimy na drogach - mówi Kosmal.





Rolnicy umożliwią przejazd jedynie służbom ratowniczym.



Stanisław Barna, rolnik z gminy Rzecz i gość audycji "Radio Szczecin na Wieczór" wyjaśnił, skąd wynika tak duża liczba zgłoszonych protestów w regionie.- Nie ma typowych organizatorów, jak to nieraz było, że jest jedna organizacja i ona decyduje o całym proteście, jak ma to wyglądać itd. My zainicjowaliśmy tutaj z zachodniopomorskiego i po prostu pomyśleliśmy tak, że od lewa do prawa, od organizacji do organizacji, mamy być my rolnicy, a nie politycy - mówił Barna.Żądania rolników pozostają niezmienne: powstrzymanie napływu żywności z Ukrainy oraz odejście od europejskiego Zielonego Ładu.Nasze towary marnują się w magazynach - mówił rolnik z gminy Drawno, Łukasz Buchajczyk.- Rolnikom jest źle, ciągle źle. Wyjeżdżają, blokują nasz Szczecin. Czego oni znowu chcą? Ale my protestujemy też i dla was. Ponieważ dziś my, jako konsumenci, jako producenci, jesteśmy takimi dziećmi niechcianymi w Unii Europejskiej ze względu na to, że nasze produkty, leżą u nas w magazynach, a takie towary, które nie są zgodne z zasadami produkcji w Unii Europejskiej, lądują w sklepach - mówił Buchajczyk.