Przy Słowianinie powstanie winda dla osób niepełnosprawnych

Dom Kultury "Słowianin". Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Będą ułatwienia dla osób niepełnosprawnych w Domu Kultury "Słowianin". Budynek placówki otwarto jesienią ubiegłego roku, po ponad dwuletnim remoncie, a prace kosztowały 18 mln zł.

Słuchaczka naszej audycji interwencyjnej "Czas reakcji" zwróciła uwagę na brak jakichkolwiek ułatwień dla niepełnosprawnych.



To prawda, inwestycja była podzielona na dwie części - tłumaczył w audycji dyrektor szczecińskiego klubu Jacek Janiak.



- Uwaga pani słuchaczki jest słuszna. Pierwszy został zrobiony budynek, nie została zrobiona winda. Natomiast miasto zabezpieczyło nam w tym roku kwotę blisko 800 000 zł, na zrobienie windy na zewnątrz. Dlatego na razie przepraszam, ale my to zrobimy i będzie normalnie - mówił Janiak.



Jacek Janiak dodał, że do końca przyszłego tygodnia w budynku zostanie zainstalowany tzw. schodołaz, który umożliwi osobom poruszającym się na wózkach pokonanie schodów.