W Szczecinku stanął blok z blisko 40. mieszkaniami komunalnymi

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

38. nowych mieszkań komunalnych zyskał Szczecinek.

To dzięki inwestycji, która powstała przy ul. Polnej. Stanął tam blok, w którym znalazły się kawalerki, a także mieszkania dwu i trzypokojowe.



Budynek powstał ze środków miejskich i rządowego dofinansowania. Zbudował go szczecinecki Zakład Gospodarki Komunalnej. Koszt inwestycji to prawie 12 milionów złotych.