Dziś pogrzeb Wiesława Orłowskiego

Fot. Teatr Współczesny w Szczecinie

Przyjaciele, rodzina i miłośnicy teatru pożegnają dziś Wiesława Orłowskiego - aktora Teatru Współczesnego w Szczecinie.

Pogrzeb rozpocznie się o 11:30 w Kaplicy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie.



Wiesław Orłowski był aktorem i śpiewakiem związany z niemal wszystkimi szczecińskimi scenami. Wystąpił w ponad 100 rolach teatralnych. W 1991 roku ukończył Wydział Wokalno-Aktorski Akademii Muzycznej we Wrocławiu.



Po studiach namówiony przez Bogusława Kierca przyjechał do Szczecina. W Teatrze Współczesnym w Szczecinie zadebiutował rolą Sir Hugo Evansa w „Figlach Kobiet”. W ponad trzydziestoletniej pracy zawodowej łączył teatr dramatyczny z muzycznym, tworząc role uwielbiane przez publiczność.



Wielką pustkę mamy w teatrze - mówi Anna Januszewska, aktorka Teatru Współczesnego.



- Mam wyrwę w sercu, ponieważ on, jak teatr, był po prostu częścią mojego życia, tak wielką przestrzenią mojego życia. Mam przed oczyma wszystkie spektakle, które razem zagraliśmy, wszystkie jego role. Jest po prostu kolejna dziura w moim sercu - mówi Januszewska.



Wiesław Orłowski grał ostatnio w najgłośniejszych spektaklach Teatru Współczesnego - w "Odlocie” Anny Augustynowicz, gdzie stworzył kreację Staruszka z Orderami czy „Spartakusie…” Jakuba Skrzywanka, gdzie wcielił się w postać jednego z młodocianych pacjentów szpitala psychiatrycznego.