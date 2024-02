Kilkunastokilometrowy korek na DK10. Trwa protest rolników [AKTUALIZACJA, ZDJĘCIA]

Droga krajowa nr 10 w naszym regionie została zablokowana. Na trasy wyjechały ciągniki rolnicze. To w ramach ogólnopolskiego protestu.

Godz. 14.00Około 150 rolników zablokowało swoimi maszynami rondo w Parłówku. To w ramch ogólnopolskiego protestu, do którego przyłączyli się farmerzy z powiatu kamieńskiego.Traktory zablokowały rondo przy zjeździe z S3, tym samym uniemożliwiając ruch drogami wojewódzkimi 107 w stronę Kamienia Pomorskiego i 108 w kierunku Golczewa. O czym mówi Sylwester Kubiak, współorganizator protestu.- Blokujemy rondo na Parłówku. Jest bardzo dużo traktorów, około 70-80 maszyn. Kierowcy dobrze reagują, wspierają nas, pokazują łapki przez samochód. Co jakiś czas te auta po prostu będziemy przepuszczali. Nie będą oni stali bardzo długo. Jak się nic nie zmieni i następnym razem to już zablokujemy S3 z Troszyna do Wolina - mówi Kubiak.Protest rolników potrwa do 16.Godz. 13.00Blisko 150 ciągników blokuje drogę krajową nr 10. Korek o długości kilkunastu kilometrów ciągnie się w obu kierunkach. To efekt dwóch blokad wprowadzonych jednocześnie w obu kierunkach - od strony Krąpieli i Suchania. Policja wprowadziła objazdy, jednak cześć kierowców utknęła na trasie.Blokada DK10 potrwać ma do godziny 14. Rolnicy przypominają, że protest ma rotacyjny charakter. Z tego powodu można spodziewać się kolejnych utrudnień przez najbliższy miesiąc.Godz. 11.00Protest rozpoczął się około godziny 10:30. Z Krąpieli wyjechała kolumna ponad stu ciągników. Maszyny zablokują newralgiczne krzyżówkę krajowej dziesiątki do Barzkowic i Żukowa, na wysokości stacji paliw. Blokada ma potrwać do godziny 14.Rolnicze postulaty są niezmienne: uszczelnienie granicy i ograniczenie importu płodów rolnych oraz nieprzetworzonej żywności z Ukrainy, a także rezygnacja z europejskiego Zielonego Ładu.Na czas protestu policja wyznaczyła objazdy. Jadący "dziesiątką" od strony Stargardu kierowani są przez Marianowo i dalej w kierunku Dobrzan i Suchania. Objazd blokady wchodzi w Chociwlu wyznaczono na Nowogard, drogą wojewódzką nr 144. Policja ustawiła patrole w taki sposób, by uniknąć korków przed punktami rolniczych blokad.Problemy są również na drogach powiatu kamieńskiego oraz na krajowej drodze 20, w rejonie Węgorzyna. Protest ma potrwać do godziny 16.