Startuje kolejna drogowa inwestycja w województwie [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę z wykonawcą obwodnicy Szwecji w ciągu drogi krajowej numer 22.

Na tej trasie planowane są cztery nowe obwodnice - poza Szwecją, w Człopie, Rusinowie i Wałczu.



- Dwudziestka dwójka jest ważną drogą tranzytową - mówi Łukasz Lendner, dyrektor szczecińskiego oddziału generalnej dyrekcji. - Droga 22 przebiega przez drogę ekspresową S3, S10, autostradę A1, czyli ten ruch tranzytowy, a w szczególności udział samochodów ciężarowych jest bardzo duży. W związku z tym jest to uciążliwe i niebezpieczne dla mieszkańców.



Dyrekcja planuje już podpisanie umów na kolejne inwestycje. Lada dzień mogą rozstrzygnąć się przetargi na budowę drogi S10 od Szczecina do Piły, a w realizacji są już, między innymi, obwodnica Szczecinka czy Gryfina.



- Do 2030 roku chcemy, aby nasza sieć dróg ekspresowych była już w całości oddana do użytku - mówi Łukasz Lendner. - Jeżeli w tym roku podpiszemy umowy na S10, praktycznie pozostanie nam tylko realizacja zachodniego obejścia Szczecina. I to będzie już ostatnie duże zadanie dla naszej sieci. W związku z tym na początku 2030 roku będziemy jako jedne z nielicznych województw mieć w pełni wykonaną sieć dróg ekspresowych.



Obwodnica Szwecji będzie kosztować nieco ponad 60 milionów złotych. Ma być gotowa w połowie 2027 roku.