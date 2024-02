Terminal kontenerowy to wielka szansa na rozwój nie tylko Pomorza Zachodniego

Fot. materiały prasowe

Budowa terminala kontenerowego w Świnoujściu to kluczowa inwestycja w sektorze morskim w Polsce, a jego budowa jest wielką szansą na rozwój - mówił Arkadiusz Marchewka podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Morskiej.

Posiedzenie rządowej komisji rozwiało wszelkie wątpliwości co do planów budowy terminala w Świnoujściu. Wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka podkreśla, że inwestycja jest jedną z kluczowych.



- Naszym celem jest realizacja tej inwestycji. Uważamy, że budowa portu kontenerowego jest wielką szansą na rozwój nie tylko Pomorza Zachodniego, ale całego wybrzeża i z dużym znaczeniem dla Polski - mówił Marchewka.



Zdaniem Stanisława Iwana, p.o. prezesa ZMPSiŚ, by inwestycja po ukończeniu funkcjonowała sprawnie, konieczne będą zmiany w infrastrukturze kolejowej.



- W Krajowym Programie Kolejowym, na liście podstawowej, nie ma inwestycji związanych z przebudową infrastruktury kolejowej prowadzącej do Świnoujścia. Uważam, że bez tej inwestycji, jest to niezwykle trudne, żebyśmy w odpowiedni sposób mogli realizować przewozy od strony lądu - mówił Iwan.



Umowa przedwstępna z wykonawcą planowanej inwestycji podpisana została w ubiegłym roku. Terminal ma być gotowy w 2028 roku.