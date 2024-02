Dom Kultury w Dobrej wraca po trzydziestu latach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Po trzydziestu latach od likwidacji Dom Kultury w Dobrej - w powiecie łobeskim - w piątek ponownie otwarty.

Mieścić się będzie w jednym z przedwojennych budynków przy ulicy Armii Krajowej - mówi Dyrektor Domu Kultury Emil Chodań. - Jest to budynek stary. Przed wojną mieszkał tutaj jeszcze niemiecki burmistrz miasta. Była to taka willa, a teraz służy mieszkańcom jako dom kultury. Będzie kawiarnio-czytelnia na dole w bibliotece, będzie można przyjechać, napić się kawy, przeczytać dobrą książkę, obejrzeć muzeum.



Całkowity koszt przebudowy starego budynku, to trzy i pół miliona złotych. Środki pochodziły z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych.