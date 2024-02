Fot. Teatr Współczesny w Szczecinie

Wielbiciele talentu, znajomi, przyjaciele i rodzina towarzyszyli w ostatniej drodze aktorowi i śpiewakowi Wiesławowi Orłowskiemu. W piątek na Cmentarzu Centralnym odbył się jego pogrzeb.

Wiesiu - tak wszyscy nazywali aktora - związany był z niemal wszystkimi scenami w Szczecinie - Teatrem Współczesnym, Polskim, Operą na Zamku, Teatrem Krypta i Willą Lentza. Wystąpił w ponad 100 rolach teatralnych.



- Bardzo nam Ciebie brakuje - mówił dyrektor artystyczny Teatru Współczesnego Jakub Skrzywanek. - O niczym innym nie słyszę w teatrze od poniedziałku, jak o tym, jak wszyscy bardzo cię kochali. Wierzę, że to wiedziałeś. Dzisiaj tylko jedna linijka mi przychodzi do głowy i wolałbym, żebyś usłyszał ją na scenie, nie tu. Dziś pękło cne serce. Dobranoc, mój książę.



Możemy Ciebie zastąpić na scenie, ale nie w życiu - mówił podczas pogrzebu Konrad Pawicki, aktor Współczesnego. - Jedynym lekarstwem, jakie nam pozostaje, żeby sobie poradzić z tym, to jest wdzięczność. A więc dziękujemy Wiesiu, że byłeś z nami tyle lat. Za Twój atomowy głos, za Twój wulkaniczny temperament, sceniczny i życiowy, za tę gotowość na wszelkie najdziwniejsze eksperymenty sceniczne.



Wiesław Orłowski grał ostatnio w najgłośniejszych spektaklach Współczesnego - w „Odlocie" Anny Augustynowicz, gdzie stworzył kreację Staruszka z Orderami czy „Spartakusie…" Jakuba Skrzywanka, gdzie wcielił się w postać jednego z młodocianych pacjentów szpitala psychiatrycznego.