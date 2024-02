Piotr Krzystek wystartuje w wyborach na prezydenta Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Mamy kolejne ugrupowanie, które ubiegać się będzie o mandaty radnych, zarówno w wyborach do Rady Miasta Szczecin, jak i w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. To Komitet Wyborców Piotr Krzystka Koalicja Samorządowa - mówi lider ugrupowania Piotr Krzystek.

- Celem tego komitetu jest nie tylko wystawienie list do Rady Miasta Szczecina w pięciu okręgach, które obejmuje Szczecin, ale także wystawienie kandydata na prezydenta. Jak już nazwa wskazuje komitetu będzie to moja osoba. Startuję w tych wyborach - zapowiedział Krzystek.



Koalicja Samorządowa idzie do tegorocznych wyborów z hasłem "Sprawdzony Prezydent - codziennie lepszy Szczecin".