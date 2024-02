Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Warunki pogodowe nienajlepsze. W regionie może przelotnie padać deszcz lub deszcz ze śniegiem.

Miejscami utrzymują się mgły ograniczające widzialność do 300 m, lokalnie do 100 m.

Trasy regionu są przejezdne, ale Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że pracuje na nich sprzęt zimowych. To 13 solarek.