Zjazd tyrolką prosto do morza, wesołe miasteczko czy bieg z przeszkodami. W Mielnie trwa 21. Międzynarodowy Zlot Morsów.

Do nadmorskiego kurortu zjechało około ośmiu tysięcy miłośników zimnych kąpieli, z całej Europy. Zlot potrwa do niedzieli. Zakończy go wspólna kąpiel w Bałtyku.