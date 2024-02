Świeża krew złożyła wojskową przysięgę [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Przysięgą zakończyli 27-dniowe szkolenie realizowane w 12. Brygadzie Zmechanizowanej i wstąpili do wojska.

Dziś na placu przy szczecińskiej Netto Arenie, Uroczystą Przysięgę Wojskową złożyło prawie 100 ochotników Zasadniczej Służby Wojskowej.



To wyjątkowy dzień - mówią żołnierze, którzy dziś o godz. 10:00 powtarzali słowa Roty Wojskowej za zastępcą dowódcy 12. Brygady Zmechanizowanej pułkownikiem Romanem Brudło.



- To najważniejszy dzień dla żołnierza lub przyszłego żołnierza... Po czterech tygodniach przygotowań, jakie przeszliśmy całą naszą grupą jest to po prostu ucieleśnienie tego co robiliśmy. - Ja kończyłam szkołę mundurową i to mnie tutaj popchnęło. Zawsze też chciałam iść do wojska i służyć ojczyźnie. - U mnie to myślę, że była taka chęć sprawdzenia się, to po pierwsze, a po drugie to mamy wojnę blisko naszych granic. Dobrze jest mieć szkołę wojskową. - U mnie to stabilna praca, chęć szybkiego rozwoju i niesienie pomocy ojczyźnie, jeśli taka będzie potrzeba - mówili składający przysięgę.



Przysięgę na sztandar złożyło 92 ochotników, w tym 25 kobiet. Swoją przyszłość planują m.in. w szeregach 12. i 17. Brygady Zmechanizowanej.