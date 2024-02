Wraca temat Parku Narodowego Dolina Dolnej Odry [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

"Stwórzmy razem Park Narodowy Dolina Dolnej Odry" - to temat debaty, która odbyła się dziś w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu.

O korzyściach - z tego tytułu - płynących dla naszego regionu dyskutowali między innymi przedstawiciele lokalnych samorządów oraz ministerstwa klimatu i środowiska - w tym wiceminister Mikołaj Dorożała.



- To jest dobry przykład, który dzisiaj z województwa zachodniopomorskiego płynie do całej Polski. O tym, że naprawdę da się w sposób sensowny, merytoryczny, mądry rozmawiać o tym, jak chronić przyrodę w Polsce, jak rozwijać miejsca, które chcielibyśmy obejmować dodatkową ochroną. W dialogu społecznym, we współpracy z samorządami, z mieszkańcami, z organizacjami ekologicznymi, także z wędkarzami, którzy dzisiaj byli na tym spotkaniu i mówili o swoim punkcie widzenia. - mówi Dorożała.



Życzmy sobie, aby Park Narodowy Doliny Dolnej Odry kiedyś powstał - mówi wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.



- Ta inicjatywa oddolna ma właśnie taki głęboki sens, bo jest oddolna i wynika z faktycznych potrzeb i chęci mieszkańców oraz interesariuszy. Bardzo istotne jest faktem to, że widzieli się Państwo dzisiaj wszystkich zainteresowanych samorządowców, bo byli przedstawiciele wszystkich gmin, był marszałek. Okazuje się, że jeżeli jest dobry pomysł i jest chęć ze wszystkich stron, to można porozmawiać nawet o trudnych tematach. - mówi Rudawski.



Ministerstwo klimatu i środowiska zapowiedziało powołanie specjalnego zespołu, który ma przygotować strategię uwzględniającą udział w niej lokalnych samorządów.