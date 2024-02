Jest kolejna kandydatka na wójta Dobrej [ZDJĘCIA]

Fot. Adam Wosik [Radio Szczecin] Fot. Adam Wosik [Radio Szczecin]

Mamy kolejnego, trzeciego już kandydata na wójta podszczecińskiej gminy Dobra.

To radna Magdalena Zagrodzka, która startować będzie z Komitetu Wyborczego "Wspólnota Samorządowa Gminy Dobra".



- Jesteśmy silną grupą samorządowców i kadrą specjalistów. Mocno pracujemy na rzecz lokalnej społeczności, budując społeczeństwo obywatelskie. Nie jesteśmy związani z żadną partią polityczną, uważamy, że samorząd powinien zostać niepolityczny i niezależny, bo to my - mieszkańcy decydujemy o losie naszej gminy, naszej małej ojczyzny - podkreśla Zagrodzka.



Według nieoficjalnych informacji, do walki o fotel wójta podszczecińskiej Gminy Dobra włączy się jeszcze dwóch kandydatów. Nie będzie wśród nich obecnego sternika gminy Teresy Dery, która zapowiedziała, że nie będzie startować na wójta w tegorocznych wyborach samorządowych.