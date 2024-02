Przebudowa ulic w Stargardzie nabiera tempa [ZDJĘCIA]

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Przebudowa sieci ulic Starego Miasta w Stargardzie nabiera tempa. Ekipy budowlane zdemontowały już część mostu nad kanałem Młyńskim. Prowadzone są również prace na odcinkach ulic Szewskiej, Włosienniczej i Kuśnierzy.

Uporządkowany zostanie, między innymi. teren wokół dawnego hotelu PTTK. Inwestycja o wartości blisko 18 mln zł została dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Rozpoczęta w tej części stargardzkiej Starówki wiąże się z dużymi utrudnieniami, szczególnie dla mieszkańców pobliskich osiedli. Na czas robót wyznaczono objazdy i tymczasowe parkingi.



Piotr Styczewski z Urzędu Miejskiego zapewnia, że prace toczą się zgodnie z przyjętym harmonogramem.



- Inwestycja rozpoczęła się od tego, co pod ziemią, czyli od budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Włosienniczej. Poza tym na drodze częściowo ułożone są już nowe krawężniki. One wyznaczają nową jezdnię. Wykonawca siły skierował też do robót przy miejscach parkingowych. Następnym etapem ma być generalny remont przejścia nad Kanałem Młyńskim. Później prace drogowe przeniosą się na kolejne ulice. Czyli Szewską, Kuśnierzy i Chrobrego. - mówi Styczewski.



Ta ostatnia umożliwia dogodny przejazd z krajowej „20" do centrum miasta. Wykonawca przebudowę ulicy Chrobrego ma rozpocząć na przełomie czerwca i lipca. Na Włosienniczej, Szewskiej i Kuśnierzy, obok wymiany nawierzchni jezdni, nowych parkingów i ścieżek rowerowych będą też energooszczędne latarnie i wyniesione oraz odpowiednio doświetlone przejścia poprawiające bezpieczeństwo pieszych. Przebudowywane obecnie ulice na Starówce powinny być gotowe latem przyszłego roku.