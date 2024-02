Emocjonalny koncert stargardzkich muzyków dzisiaj w SCK

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Koncert pamięci zmarłego przed ponad rokiem Grzegorza Konopczyńskiego, wieloletniego dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Stargardzie oraz inicjatora powołania Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej i założyciela Orkiestry Camerata Stargard, przygotowali jego wychowankowie.

W sali widowiskowo-teatralnej Stargardzkiego Centrum Kultury usłyszymy dziś o 17:00 utwory Wolfganga Amadeusza Mozarta. Muzycznym wydarzeniem będzie również prapremiera autorskiego koncertu fortepianowego jednego z dawnych uczniów dyrektora - obecnie wykładowcy gdańskiej Akademii Muzycznej.



Muzycy Orkiestry Camerata Stargard wystąpią pod batutą Szymona Wyrzykowskiego, który nie ukrywa, że przygotowano dla słuchaczy wydarzenie muzyczne pełne emocji.



- Mamy zwieńczenie twórczości Wolfganga Amadeusza Mozarta czyli Koncert fortepianowy d-moll i do tego nową kompozycję, specjalnie napisaną przez niedawnego ucznia, który zgodził się napisać koncert i sam go zagrać. - mówi Wyrzykowski.



Daniel Ziomko, kompozytor koncertu fortepianowego przyznaje natomiast, że jego premierowe dzieło to najlepszy wyraz muzycznego hołdu.



- Żeby uczcić pamięć, uhonorować postać, jaką był pan Grzegorz i to, co zrobił dla Stargardu. On też jest założycielem tej orkiestry. Druga część jest nawiązaniem do jednego z motywów jazzowych. Finał to też jest nawiązanie do pasji dyrektora, jaką były fugi Jana Sebastiana Bacha, które jako klarnecista i saksofonista wiem, że lubił ćwiczyć w swoim gabinecie na fortepianie. - mówi Ziomko.



Inicjatorzy koncertu z Cameraty Stargard podkreślają, że pomysł zrodził się spontanicznie wśród wychowanków dyrektora, którzy chcą w ten sposób podkreślić jego rolę w rozwoju kultury muzycznej regionu.