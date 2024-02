Rzeka wylała, akcja strażaków. Poziom wód może przekroczyć stany alarmowe

W niedzielę w miejscowości Święta wylała rzeka Krępa. Do akcji ruszyli strażacy.

Ułożyli oni zaporę z rękawów przeciwpowodziowych, by podnieść koronę wału na odcinku około 40 metrów. W działaniach uczestniczyli strażacy z Goleniowa oraz ochotnicy z Lubczyny, Krępska i Stepnicy.



Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie hydrologiczne trzeciego stopnia dla Zalewu Szczecińskiego i ujście Odry. Przewidywane są wahania poziomów wody powyżej stanów ostrzegawczych i alarmowych, aż do ich przekroczenia. Ostrzeżenie obowiązuje do wtorku.