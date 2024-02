Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

W pełni solidaryzuję się z protestami rolników - mówił w porannej "Rozmowie pod krawatem" Jarosław Rzepa.

W ocenie posła Polskiego Stronnictwa Ludowego, problem leży przede wszystkim po stronie Komisji Europejskiej i decyzji związanych z tzw. "zielonym ładem".



- Ten protest wszystkich rolników w Europie, powinien Komisji Europejskiej dać do myślenia. Za daleko poszliśmy w tej polityce zazieleniania, ograniczania, wycofywania się z produkcji, bo to jest bardzo niebezpieczne. Europa powinna produkować dla swoich mieszkańców dobrą żywność. Wydaje mi się, że jeżeli my nie będziemy produkować, to tej żywności będziemy potrzebować, ale z miejsc, które nie gwarantują takiej jakości - mówi Rzepa.



W poniedziałek po raz kolejny rolnicy zapowiedzieli blokadę drogi szybkiego ruchu S3. Rozważają także regularną blokadę krajowej "dziesiątki".