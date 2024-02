Bal dla Alicji. Kilkanaście tysięcy na leczenie

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Blisko 18 tysięcy złotych zebrano podczas balu charytatywnego w podstargardzkim Poczerninie na rzecz kilkuletniej Alicji. U dziewczynki zdiagnozowano przewlekłą chorobę skóry o podłożu genetycznym.

Z pomocą ruszyli mieszkańcy Rogowa, Poczernina i Małkocina w gminie Stargard licznie uczestnicząc w koncertach kolęd, z których dochód przeznaczono na kosztowne leczenie dziecka. Finansowa pomoc rodzinie okazała się niezbędna także z powodu zaawansowanej choroby nowotworowej, zdiagnozowanej u ojca dziecka. Karnawałowy bal zakończył pierwszy cykl koncertów i towarzyszących im finansowych zbiórek.



Afrodyta Oleszczak, mama Alicji przyznaje, że zebrane w styczniu kwoty pozwoliły na kontynuację leczenia dziecka.



- Jest lżej. Nie ukrywam. Wykupiłam dla Ali recepty. Nie musiałam martwić się, że tych pieniędzy nie ma. Za jedną maść trzeba zapłacić 600 złotych, za drugą 300, za oliwkę na głowę 400 zł, tylko na 7 dni. Dodaje mi to wiary, że będzie lepiej i jest lepiej. Dziękuję ogromnie wszystkim, którzy przyczynili się do pomocy nam - powiedziała mama Alicji.



Wioletta Ziętek, sołtys Rogowa zaangażowana w organizację akcji pomocy przypomina, że przez styczeń zebrano również znaczną kwotę.



- Po pięciu koncertach zebraliśmy ponad 20 tys. złotych. Ta młodzież, młodzi ludzie, to jest fajne, że nie zostają obok tego, tylko wspólnie z nami starają się wspierać - podkreśla Ziętek.



Wsparcie dla Alicji zyskało także systemowy wymiar, dzięki współpracy z Fundacją Zdążyć z Pomocą. Obok jednorazowych odpisów podatkowych możliwe są też stałe wpłaty na wskazane konto.