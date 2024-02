Utknął na nasiąkniętym wodą klifie. Do akcji ruszyły służby [ZDJĘCIA]

Fot. Facebook / OSP Kołczewo Fot. Facebook / OSP Kołczewo Fot. Facebook / OSP Kołczewo Fot. Facebook / OSP Kołczewo

O krok od tragedii na plaży między Grodnem a Międzyzdrojami.

W niedzielę późnym popołudniem mężczyzna najprawdopodobniej wchodząc na nasiąknięty wodą klif utknął i nie był w stanie wydostać się z grząskiego gruntu o własnych siłach. Do akcji ruszyły służby.



W działaniach uczestniczyli policjanci, pracownicy Wolińskiego Parku Narodowego, SAR-u oraz strażacy-ochotnicy z Międzyzdrojów, Lubina i Międzywodzia. Druhowie z Kołczewa wykorzystali pojazd ATV z przyczepką ratowniczą i udali się na miejsce.



Po około godzinie udało im się dotrzeć do poszkodowanego, przetransportować go i przekazać ratownikom medycznym.