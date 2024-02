źródło: https://pixabay.com/pl/2122376/ID 4711018/CC0 - domena publiczna

Nie potwierdziły się informacje o kradzieży, ale i tak 44-latek ze Szczecina został zatrzymany.

Szczecińscy policjanci zostali wezwani do jednego ze sklepów w centrum. Złapano tam mężczyznę, który rzekomo ukradł towar. Zapis z kamer monitoringu to jednak wykluczył. Podczas sprawdzania danych 44-latka okazało się, że jest on poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Stargardzie. Ma do odbycia rok w więzieniu. Został zatrzymany i doprowadzony do zakładu karnego.