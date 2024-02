Sebastian Wierciak nowym redaktorem naczelnym Radia Szczecin

Sebastian Wierciak, redaktor naczelny Radia Szczecin. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Nowym redaktorem naczelnym Polskiego Radia Szczecin został Sebastian Wierciak. Nową funkcję objął w poniedziałek.

Wierciak to były dziennikarz radia TOK FM, prezenter radia Złote Przeboje, Rock Radia i Radia Pogoda. Radio Szczecin będzie stawiać na profesjonalizm i wysokie standardy - zapewnia nowy naczelny.



- Myślę, że najważniejsze jest to, żeby Radio Szczecin było rzetelne, obiektywne i żeby było bliżej słuchaczy, mieszkańców Szczecina i regionu. Zrobię wszystko, żeby było słuchane i dobrze oceniane. Żeby atmosfera wokół Radia Szczecin się poprawiła, żeby atmosfera w samym Radiu Szczecin także była coraz lepsza. Działamy, zaczynamy i do usłyszenia - powiedział Wierciak.



Jednocześnie nową kierowniczką redakcji informacji została Elżbieta Bielecka. Przez ostatnich sześć lat pracowała jako korespondentka Polskiej Agencji Prasowej w Szczecinie, wcześniej była związana ze stargardzkim Twoim Radiem, Radiem Szczecin, internetowym Radiem Szczecin Extra i TVP3 Szczecin.