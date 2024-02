Rzepa: PSL nie poprze Krzystka

Ludowcy nie poprą kandydatury Piotra Krzystka. Tak powiedział szef Polskiego Stronnictwa Ludowego w regionie.

Jarosław Rzepa w "Rozmowach pod Krawatem" krytycznie ocenił ostatnią kadencję ubiegającego się o reelekcję Krzystka. Nie chciał jednak zdradzić, kogo PSL poprze w wyborach na prezydenta Szczecina. Dodał, że trwają rozmowy na ten temat.- Prezydent Szczecina nie należy do wiodących prezydentów w kraju i to też jest fakt. Dlatego też ja nie jestem zachwycony prezydenturą Piotra Krzystka - powiedział Jarosław Rzepa.- To jaką drogę obierze PSL, własny kandydat? Kogo poprzecie? - zapytał prowadzący Piotr Tolko.- Polskie Stronnictwo Ludowe pracuje przede wszystkim nad listą, którą chcemy wystawić do Rady Miasta, ale również i nie tylko w swoim gronie rozmawiamy o kandydacie, którego moglibyśmy poprzeć. Na pewno nie będzie nim Piotr Krzystek - powiedział szef PSL-u w regionie.Rzepa dodał, że PSL poparłoby kandydata Platformy Obywatelskiej w wyborach. PO jednak zdecydowała o poparciu Krzystka.