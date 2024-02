Porozumienie dla rozwoju Szczecina podpisane. "Wspólnie możemy osiągnąć więcej" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Piotr Krzystek z poparciem Platformy Obywatelskiej w wyborach na Prezydenta Szczecina. Piotr Krzystek i przedstawiciele PO podpisali "Porozumienie dla rozwoju Szczecina".

W dokumencie zawarto m.in. rozwój gospodarczy miasta, poprawę jakości życia mieszkańców oraz wspieranie działań na rzecz równości i integracji społecznej.Za nami 5 lat wspólnej współpracy na rzecz miasta, którą chcemy dalej kontynuować - mówi Piotr Krzystek, Prezydent Szczecina.- Chcemy to kontynuować. Chcemy, żeby Szczecin rozwijał się nadal, żeby podkreślał swoją morskość, siłę gospodarczą, żeby był dobrym miejscem do życia. Taki program jesteśmy w stanie wspólnie przygotować - mówi Krzystek.Współpraca z prezydentem Krzystkiem, przy tak silnej reprezentacji ludzi z naszego województwa w rządzie i parlamencie, da nam wymierne korzyści - podkreśla Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.- Mam tu na myśli mieszkańców Szczecina i Pomorza Zachodniego. Piszemy takie porozumienie pomiędzy nami, które będziemy w następnych tygodniach wypełniali konkretną treścią. Bardzo nam zależy na zrównoważonym rozwoju Szczecina, tak żeby było to dobre miejsce do życia - mówi Geblewicz.Wybraliśmy silną drużynę, która będzie nas reprezentowała w wyborach do Rady Miasta w Szczecinie - zaznacza Arkadiusz Marchewka, wiceminister infrastruktury.- Chcemy stworzyć silny zespół. Jestem przekonany, że taki zespół stworzymy wspólnie, bo zdecydowanie lepsza jest współpraca niż rywalizacja. Jestem przekonany i wiemy to wszyscy po ostatnich rozmowach, że wspólnie możemy osiągnąć więcej - mówi Marchewka.Jedynkami do szczecińskiej Rady Miasta z list Platformy Obywatelskiej w pięciu okręgach będą: Marcin Biskupski, Urszula Pańka, Paweł Bartnik, Łukasz Tyszler i Jan Posłuszny. Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia.