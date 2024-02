Przewodnicząca parlamentarnego zespołu ds. osób z niepełnosprawnościami na spotkaniu w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Przewodnicząca zespołu parlamentarnego ds. osób z niepełnosprawnościami Maja Nowak, spotkała się z dziećmi ze spektrum autyzmu oraz ich rodzicami.

Posłanka rozpoczęła w Szczecinie cykl ogólnopolskich spotkań z niepełnosprawnymi i ich opiekunami.



Chcę się wsłuchać z jakimi trudnościami zmagają się osoby niepełnosprawne. A parlament za pomocą ustaw będzie rozwiązywał ich potrzeby - mówiła posłanka z Polski 2050



- Stawiam sobie za zadanie to, żeby organizacje pozarządowe i specjaliści, eksperci, tacy jak byli dzisiaj tutaj z nami, mogli współdecydować o tym, jak ten system wygląda i jakie mamy w Polsce prawo, w myśl zasady "nic o nas bez nas". Mam nadzieję, że teraz to będzie standard w Sejmie. - mówi Nowak.



Wspieram inicjatywy dotyczące osób niepełnosprawnych. W ubiegłym roku uczestniczyłem w biegu "Blue Run", poświęconym dzieciom z autyzmem - podkreślał wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.



- To było dla mnie wielkie przeżycie. To, jakimi bohaterami są ci ludzie. Tu za mną stoją bohaterowie, którzy walczą nie tylko z chorobą własnych dzieci bądź z własnymi niepełnosprawnościami, ale walczą cały czas o przetrwanie, o zmiany systemu prawnego, żeby był dla nich jak najbardziej korzystny. - mówi Rudawski.



O potrzebach dzieci z niepełnosprawnościami - mówi Anna Szewczyk, działaczka społeczna i mama Kajetana ze spektrum autyzmu.



- Mieszkalnictwo wspomagane jest bardzo ważne. I to jest temat, nad którym na pewno trzeba się bardzo mocno pochylić. Rozmawialiśmy o edukacji, o orzecznictwie. - mówi Szewczyk.



Poseł Maja Nowak odwiedziła także Hospicjum św. Jana Ewangelisty w Szczecinie.