Każdy opad powoduje, że wody przybierają nawet w niewielkich rzekach

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Zachodniopomorskie będzie w najbliższym tygodniu najbardziej mokrym województwem w całym kraju.

Do piątku może spaść nawet do 30 milimetrów deszczu - co stanowi około 75 procent normy opadowej dla lutego. W całym województwie stan wód układa się głównie w strefie wody wysokiej. Na dwóch stacjach przekroczone zostały stany alarmowe - to Gryfino na Odrze oraz Trzebież na Zalewie Szczecińskim.



Na 10. stacjach przekroczone zostały stany ostrzegawcze, głównie na Odrze - mówi Grzegorz Walijewski, synoptyk i hydrolog z IMGW.



- Problem polega na tym, że cały czas spływają wody opadowe, a gleba w województwie zachodniopomorskim już jest bardzo mocno nasiąknięta wodą. Wilgotność wynosi od 80 do nawet 100%, więc nawet niewielki opad powoduje, że wody przybierają nawet w tych niewielkich rzekach - mówi Walijewski.



Wydano ostrzeżenia trzeciego stopnia dla Zalewu Szczecińskiego oraz częściowo dla południowo-wschodniej części naszego województwa. Wydane są też ostrzeżenia drugiego stopnia przede wszystkim dla Odry, gdzie sytuacja jest niebezpieczna - dodaje synoptyk i hydrolog z IMGW.



- Ta sytuacja hydrologiczna dynamiczna na lądzie, na rzekach, będzie się dosyć długo utrzymywać. Jeżeli chodzi o stacje morskie, tutaj też są przekroczone stany ostrzegawcze, ale wiatr za chwilę będzie słabł, zmieniał swój kierunek i wówczas na morzu sytuacja się nieco uspokoi - mówi Walijewski.



Jeżeli chodzi o Odrę oraz pozostałe rzeki w regionie, stan wysokich wód utrzymywać się będzie przynajmniej przez tydzień.