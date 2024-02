Zmiany dla kierowców w Świnoujściu

Od wtorku w Świnoujściu zamknięta będzie ul. Mostowa w Karsiborze. Zmiana organizacji to wynik remontu ulicy.

Samorząd uspokaja, że prace nie mają trwać długo. Zamknięcie ul. Mostowej początkowo wywołało sprzeciw wśród mieszkańców wyspy Karsibór, którzy jadąc w kierunku tunelu, czy promów musieliby nadrabiać kilkanaście kilometrów, jadąc przez rondo w Łunowie.



- W tej sprawie interweniował klub radnych "Grupa Morska" - mówi jej przewodniczący, Sławomir Nowicki. - Mieszkanka Karsiborza zgłosiła się do nas, abyśmy złożyli w tej kwestii interpelację. Otrzymaliśmy odpowiedź na interpelację. Został wybrany bardzo dobry wariant. Uważam, że przez ulicę Sąsiedzką będzie można przejechać jadąc do pracy, czy do promu, czy do tunelu.



Rzecznik prezydenta, Jarosław Jaz dodaje, że utrudnienia nie potrwają długo. - Według planu, droga ma być zamknięta nieco ponad miesiąc, do 15 marca i tam firma PRD wyremontuje prawie 2,5-kilometrowy odcinek tej ulicy - powiedział Jaz.



Przebudowa ulicy Mostowej to koszt niemal 7 mln zł, z czego 3 mln zł to dofinansowanie z Rządowego Programu Rozwoju Dróg.