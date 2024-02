Plac Rodła czeka drogowa rewolucja

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Będą zmiany organizacji ruchu na placu Rodła - zapowiada szczeciński magistrat.

Rzeczywiście jest tam dużo wypadków i kolizji - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" Marcin Charęza, kierownik zespołu ds. organizacji ruchu w Urzędzie Miasta w Szczecinie.



- Są to zdarzenia drogowe, typowe, czyli zderzenia boczne. Powstają one w wyniku tego, iż niektórzy kierujący wjeżdżając na tarczę placu Rodła zapominają, że jest to skrzyżowanie z wyspą centralną a nie rondo - mówi Charęza.



Zmian będzie kilka, m.in. dla pieszych będzie dłuższe zielone światło, dla kierowców objeżdżających plac Rodła wprowadzone zostanie coś w rodzaju zielonej fali - dodał Marcin Charęza.



- Wszystkie skrzyżowania w ciągu alei Wyzwolenia, czyli np. plac Roda i pl. Żołnierza, postaramy się jeszcze bardziej skoordynować na zielonej fali niż ma to miejsce dzisiaj - mówił kierownik zespołu ds. organizacji ruchu w Urzędzie Miasta w Szczecinie.



Na razie nie wiadomo kiedy zmiany zostaną wprowadzone. Projekty są już zatwierdzone, teraz trzeba m.in. przeprogramować sterowniki sygnalizacji.