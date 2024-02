Nielegalne składowisko chemikaliów zostanie zlikwidowane. Koszt: 1 mln zł [ZDJĘCIA]

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Trzy firmy złożyły swoje oferty likwidacji nielegalnego składowiska chemikaliów przy ul. Na Grobli w Stargardzie.

Ogłoszenie przetargu było możliwe po uzyskaniu decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, nakazującej wywóz i utylizację odpadów. Ze składowiskiem od kilku już lat walczą mieszkańcy okolicznych kamienic i właściciele ogródków działkowych.



Na wywóz i utylizację czeka tu kilkaset pojemników. Sebastian Szwajlik, prezes komunalnej firmy Bio Star, która prowadzi przetarg w imieniu miasta przyznaje, że zakres prac będzie szeroki.



- Ponieważ obejmuje on badanie tych odpadów, następnie odbiór, transport i na końcu unieszkodliwianie. Nie było dostępu do wszystkich pojemników, w związku z tym ktoś, kto będzie miał to zagospodarować, powinien przeprowadzić w swoim zakresie jeszcze raz badania. Są kwasy, oleje, farby. Szacujemy wykonanie do czterech miesięcy - mówi Szwajlik.



Likwidację składowiska wyceniono na blisko milion złotych. Piotr Styczewski z Urzędu Miejskiego podkreśla, że całkowity koszt ich wywozu poniesie miasto.



- Jesteśmy zdeterminowani do tego, żeby te pieniądze odzyskać. Tutaj będzie konieczne postępowanie egzekucyjne. Nie wyobrażamy sobie, żeby mogło być inaczej. To jest ogromna kwota - mówi Styczewski.



Dlatego miasto zapowiada podjęcie działań, których celem jest ustalenie dzierżawców tego terenu i obciążenie ich kosztami utylizacji odpadów.