Zmieniające się znaki pojawią się w Świnoujściu

W Świnoujściu trwa montaż tablic i kamer Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem. Znaki zmienne będą informowały kierowców, między innymi, o ewentualnym zamknięciu tunelu czy wolnych miejscach parkingowych.

Znaki zmiennej treści i kamery docelowo pojawią się w różnych częściach miasta. Ich zadaniem będzie informowanie kierowców o przejezdnych drogach, ale nie tylko - mówi Jarosław Jaz, rzecznik prezydenta Świnoujścia.



- Kamery będą działały przy przeprawach promowych, a także przy drogach wyjazdowych i wjazdowych do Świnoujścia od strony Niemiec. Ich zadaniem będzie m.in. rejestracja numerów pojazdów, co, na przykład, w razie kradzieży ma ułatwić policji poszukiwania. - mówi Jaz.



Ostatnim etapem prac będzie włączenie świnoujskich skrzyżowań do ITS - mówi Barbara Michalska, zastępczyni prezydenta.



- Inteligentna sygnalizacja polega na tym, że badana jest liczba pojazdów dojeżdżających do czuwania poprzez specjalną instalację pod nawierzchnią i w zależności od tego, gdzie stoją samochody, w którym kierunku chcą jechać, ta sygnalizacja załącza się w sposób automatyczny i puszcza samochody. - dodaje Michalska.



Pierwsze efekty działania systemu będą widoczne już w kwietniu.