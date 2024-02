Łukasz Kadłubowski wiceprezydentem Szczecina

Łukasz Kadłubowski. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Łukasz Kadłubowski, szczeciński radny z ramienia Platformy Obywatelskiej zostanie wiceprezydentem Szczecina. Ogłosił to prezydent miasta Piotr Krzystek podczas podpisania "Porozumienia dla rozwoju Szczecina".

Jednym z punktów za poparcie Krzystka przez PO w wyborach o fotel prezydenta miasta, jest funkcja zastępcy. Pan Łukasz Kadłubowski trafi do składu zastępców już w marcu - mówi Piotr Krzystek



- W tej chwili będziemy omawiali jeszcze zakres jego kompetencji, jego odpowiedzialności w tym składzie zastępców. Więc to są te rzeczy, które przed nami, po to, aby zbudować dobry program dla Szczecina i myśleć o dobrej przyszłości, bo myślę, że taką Szczecin po prostu czeka. - mówi Krzystek.



Jakie obowiązki zostaną powierzone na stanowisku wiceprezydenta Łukaszowi Kadłubowskiemu? Tego jeszcze nie wiadomo. Jak usłyszeliśmy od polityków PO rozmowy w tej sprawie trwają.