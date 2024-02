Kołobrzeska PO z kandydatem na prezydenta miasta

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Anna Mieczkowska kandydatką Platformy Obywatelskiej na prezydenta Kołobrzegu. Partia przedstawiła liderów w tym okręgu wyborczym.

Regionalne struktury PO zatwierdziły lokomotywy wyborcze partii w zaplanowanych na 7 kwietnia wyborach samorządowych. Liderka kołobrzeskiej Platformy Anna Bańkowska została „jedynką” tego okręgu do sejmiku województwa i liczy na to, że po wyborach parlamentarnych także wybory samorządowe zakończą się sukcesem.



- Chcielibyśmy, aby nasze, te najmniejsze samorządy, te gminne, powiatowe i te dotyczące miast, również zaznały tego nowego, świeżego powiewu. I bardzo liczymy na państwa. - mówi Bańkowska.



Kandydatką PO na prezydenta Kołobrzegu jest natomiast Anna Mieczkowska, która planuje powalczyć o drugą kadencję.



- Mogę Państwu obiecać, że mamy naprawdę wiele fantastycznych projektów, o których już wkrótce Państwu opowiem, bo 23 lutego zapraszam wszystkich Państwa na konwencję wyborczą i wtedy zaprezentuję drużynę, z którą zamierzam pójść po zwycięstwo. - mówi Mieczkowska.



Do tej pory swój start w wyborach na prezydenta Kołobrzegu potwierdził bezpartyjny Jacek Woźniak. Oficjalnie swojego kandydata nadal nie przedstawiło Prawo i Sprawiedliwość.