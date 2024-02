Prezydent Szczecina rzuca rękawicę szefowi PSL-u w regionie

Piotr Krzystek rzuca rękawicę szefowi PSL-u w regionie. Tak Prezydent Szczecina skomentował słowa Jarosława Rzepy.

Przewodniczący ludowców w Zachodniopomorskiem powiedział na naszej antenie, że Krzystek, który ubiega się o reelekcję, nie należy do czołówki prezydentów polskich miast ipodczas nadchodzących wyborów.W takim razie to Jarosław Rzepa powinien zaproponować swoją wizję i wystartować w wyborach - skontrował Krzystek w "Rozmowach pod krawatem".- To dobrze, jeśli jest wybór. Jeżeli PSL wystawi listę, to będą mogli wyjść z programem do mieszkańców Szczecina. Myślę, że też dobrze by było, żeby lider - Jarosław Rzepa - po prostu w tych wyborach wystartował i zaproponował szczecinianom swoją wizję Szczecina. Myślę, że to byłoby odpowiedzialne i odważne podejście. Jeśli tej odwagi wystarczy, to chętnie zapraszam do debat i spotkań - mówi Krzystek.. PSL jeszcze nie zdecydował, komu udzieli poparcia. Jak powiedział Jarosław Rzepa - rozmowy na ten temat jeszcze trwają.