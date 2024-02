"Liczba niewyjazdów tramwajów jest poniżej 1%"

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Sytuacja powoli, ale wraca do normy - tak prezydent Szczecina mówi o stanie komunikacji miejskiej.

Piotr Krzystek w "Rozmowach pod krawatem" zapewnił, że cały czas trwają prace nad tym, aby opóźnień na liniach było jak najmniej. Trwają m.in. intensywne nabory motorniczych.



Rozkłady jazdy wrócą też do stanu sprzed ostatnich cięć - deklarował Krzystek.



- Myślę, że liniami tramwajowym powrócimy do prawidłowego rozkładu już za chwilę, bo to się dzieje cały czas. Dokładamy kolejne - mówił Krzystek



- Czy najgorsze już za nami? Nie będą wypadać kursy dziesiątkami w ciągu dnia? - pytał prowadzący rozmowę Sebastian Wierciak.



- W tej chwili, jeżeli chodzi o liczbę niewyjazdów, to jest poniżej jednego procenta, więc myślę, że to się będzie poprawiało. O kadrę na pewno zadbamy, o sieć cały czas dbamy i remontujemy. Mam nadzieję też, że pojawią się środki na zakup kolejnych autobusów. Myślę, że ten nowy tabor też się będzie pojawiał - mówił Krzystek.



Miasto na utrzymanie komunikacji wydaje rocznie ok. 400 milionów złotych.