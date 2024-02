Zamknięta ulica i zmiany w Świnoujściu

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Od dziś kierowcy w Świnoujściu pojadą inaczej. Ulica Mostowa, łącząca dzielnicę Warszów z wyspą Karsibór jest zamknięta. Utrudnienia mają potrwać do połowy marca.

Utrudnienia spowodowane są remontem Mostowej - wyjaśnia Jarosław Jaz, rzecznik prezydenta Świnoujścia.



- Pojawią się utrudnienia w związku z modernizacją ulicy Mostowej, za co z góry przepraszamy i prosimy mieszkańców o cierpliwość. Dziury, spękania, koleiny, łaty i braki w oznakowaniu poziomym - to wszystko składa się na niskie bezpieczeństwo użytkowników, co w tym przypadku zdecydowanie się poprawi - dodaje Jaz.



Kierowcy, by dostać się z Warszowa do Karsiborza muszą kierować się do ronda w dzielnicy Łunowo. Mieszkańcy wyspy Karsibór i Warszowa mają zapewniony skrót przez ul. Sąsiedzką. Zmianie uległ także rozkład autobusów kursujących przez prawobrzeże.