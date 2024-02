Uniwersytet Szczeciński przygotuje absolwentów do wejścia w świat e-biznesu [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Gigant e-commerce ze Szczecina podpisał umowę z Uniwersytetem Szczecińskim. Grupa IAI wraz z Wydziałem Ekonomii, Finansów i Zarządzania rozpocznie kurs "Akademia e-biznesu", mający na celu przygotowanie uczniów i absolwentów uczelni do wejścia w świat sprzedaży internetowej.

Chcemy, aby nasi uczniowie mieli jak najlepszy pogląd na to, jakie są trendy w tej branży i jak po niej sprawnie się poruszać - mówi prof. dr hab. Waldemar Tarczyński, rektor Uniwersytetu Szczecińskiego.



- Nasi studenci, przedsiębiorcy, zyskują szansę, z jednej strony dzięki Wydziałowi Ekonomii, Finansów i Zarządzania, uzyskania dodatkowej wiedzy. Ale dzięki firmie, uzyskania innowacyjnych technologii, które myślę ten będą sięgały po sztuczną inteligencję, bo od tego odwrotu już nie ma. Firma jest do tego przygotowana - mówi Tarczyński.



Poza warstwą teoretyczną, duża część zajęć będzie opierała się na warsztatach praktycznych. W planie jest poznawanie od podstaw oprogramowania do tworzenia sklepu internetowego, jak i działanie na symulatorze biznesowym w celu wypracowania dobrych zachowań na rynku.



W takiej sytuacji nie ma lepszej nauki niż działanie - mówi Michał Paschalis-Jakubowicz, prezes zarządu grupy IAI.



- Bodajże Konfucjusz powiedział, że najlepsza forma edukacji, to jest edukacja przez praktykę. My dajemy możliwość pozyskania tej praktycznej wiedzy od naszych pracowników - mówi Paschalis-Jakubowicz.



IAI jako firma powstała w 2005 roku w Szczecinie. Obecnie jej partnerzy obsługują 10% polskiego rynku sprzedaży internetowej.