Dźgnął seniora nożem. 26-latek w areszcie

Ugodził starszego mężczyznę nożem - za swój czyn odpowie przed sądem. To 26-letni mieszkaniec powiatu goleniowskiego.

Pod koniec grudnia ubiegłego roku, przy jednym z dyskontów spożywczych w Gryficach, zaatakował 61-latka. Mężczyzna trafił do szpitala. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. Dzięki monitoringowi udało się jednak namierzyć i zatrzymać nożownika.



26-latek usłyszał zarzut popełnienia przestępstwa uszkodzenia ciała o charakterze chuligańskim, za co grozi mu do 2 lat więzienia. Został aresztowany na trzy miesiące.