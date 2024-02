Eksplozja gazu w Świnoujściu [ZDJĘCIA, AKTUALIZACJA]

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Trzy osoby poszkodowana, w tym jedna hospitalizowana. To efekt wybuchu gazu w piwnicy jednego ze świnoujskich budynków mieszkalnych.

Godz. 16.30

Osiem zastępów i 24 funkcjonariuszy brało udział w działaniach ratunkowych w Świnoujściu. W budynku, w którego piwnicy wybuchł gaz, w tej chwili prowadzone są prace mające przywrócić działanie części mediów.



Działania służb ratunkowych zakończyły się o godzinie 14.30. W tej chwili na miejscu trwają oględziny stanu technicznego budynku. Wszystkie ewakuowane z niego osoby zostały zaopiekowane.



- W tej chwili mieszkańcy miasta, którzy zostali ewakuowani zostali zaproszeni na koszt miasta na obiad, jest im to potrzebne, są zdenerwowani, ale już wiedzą, że będą mogli dziś swoje mieszkania odwiedzić. Zostały one oddymione i odgazowane. Gazu nie ma i Inspekcja Nadzoru Budowlanego sprawdziła, czy konstrukcja budynku nie jest naruszona. Wszystkie mieszkania są w stanie bardzo dobrym, ale w tej chwili nie ma w nich żadnych mediów - relacjonuje Robert Karelus, naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Świnoujściu.



Przyczyny zdarzenia nie są znane.



- To był wybuch gazu, ale nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy to była nieszczelność instalacji czy wybuch butli - dodaje Paweł Piorun z PSP w Świnoujściu.



Na miejscu obecna jest policja i prokuratura, która ustala przyczyny zajścia.



Godz. 12.00

Teren budynku przy ulicy Matejki 8 jest w tej chwili zabezpieczony, ogrodzony taśmą, a na miejscu stawiły się wszystkie służby. W piwnicy czteropiętrowego bloku wybuchł gaz, o tym, co teraz dzieje się na miejscu informuje nas Paweł Piorun, rzecznik PSP w Świnoujściu.



- Na miejscu, strażacy w wyniku rozpoznania stwierdzili, że do wybuchu doszło w piwnicy. W wyniku tego zdarzenia poszkodowane są trzy osoby i od razu zostały przekazane zespołom pogotowia ratunkowego. 19 osób w sumie zostało ewakuowanych, 10 wciąż czeka. Są ewakuowane za pomocą kapturów ucieczkowych - tłumaczy Piorun.



Udało się nam także porozmawiać ze świadkami zdarzenia oraz mieszkańcami budynku, którzy zostali ewakuowani: - Huk był straszny, zrobiło się czarno. Ja na pierwszym piętrze mieszkam, nie wiem dlaczego odgłos był, aż tak potężny. - Mój pies się dusił i bał, właśnie wyszłam z budynku zadymionego. Nie mogłam go tam przecież zostawić...



Na razie przyczyny wybuchu nie są znane. Jeszcze nie wiadomo, czy i kiedy mieszkańcy bloku będą mogli wrócić bezpiecznie do swoich mieszkań.